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Польща планує побудувати першу АЕС

25 березня 2025, 19:57
Польща планує побудувати першу АЕС
Реалізація проєкту залежить від схвалення Єврокомісії.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про виділення 60 мільярдів злотих на будівництво першої атомної електростанції.
 
Про це повідомило видання Onet.
 
Закон набуде чинності через 14 днів після оприлюднення, однак його реалізація залежить від схвалення Європейської комісії щодо державної допомоги.
 
Документ передбачає рекапіталізацію компанії "Польські атомні електростанції", яка є інвестором та майбутнім оператором АЕС, на суму 60,2 мільярда злотих. Акції компанії передадуть до державної скарбниці шляхом збільшення її статутного капіталу грошовими внесками. Проте остаточне рішення щодо рекапіталізації залежить від схвалення Єврокомісії.
 
Уряд Польщі подав відповідне клопотання до Брюсселя наприкінці 2024 року. У грудні Європейська комісія розпочала офіційну процедуру оцінки цієї допомоги. Закон визначає механізм подання заяви про збільшення статутного капіталу, суб’єктів, що братимуть участь у процесі, а також річні ліміти видатків державного бюджету. Фінансування будуть надавати з 2025 по 2030 роки.
 
Відповідно до програми атомної енергетики (PPEJ) від 2020 року, заплановано будівництво двох атомних електростанцій загальною потужністю 6–9 ГВт. Інвестором і оператором виступатимуть "Польські атомні електростанції". Попередній уряд обрав консорціум Westinghouse-Bechtel для будівництва першої електростанції, яка буде розташована в Любятово-Копалино у Поморському воєводстві.
 
За оцінками уряду, 30% витрат на будівництво покриватимуть за рахунок власних коштів інвестора, зокрема, шляхом рекапіталізації, передбаченої у законі. Решта 70% фінансування буде залучено у вигляді кредитів від фінансових установ.
 
Згідно з останніми заявами урядового уповноваженого зі стратегічної енергетичної інфраструктури, так званий "перший ядерний бетон" для першого реактора планують залити у 2028 році. Початок комерційної експлуатації першого енергоблоку очікується у 2036 році.

 

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