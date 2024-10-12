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ПОЛІТИКА

Польща планує просувати вступ України до ЄС під час свого головування

12 жовтня 2024, 14:13
Польща планує просувати вступ України до ЄС під час свого головування
Президент Польщ підтримує політику "відкритих дверей" у ЄС для України, Молдови та країн Західних Балкан.

Одним із ключових напрямків діяльності Польщі під час її головування в Європейському Союзі у першій половині 2025 року стане підтримка євроінтеграції України та політика "відкритих дверей" для нових держав.

Про це під час зустрічі з очільниками країн групи "Аррайолос" заявив президент Польщі Анджей Дуда, слова якого цитує "Укрінформ".

Він підкреслив важливість колективних зусиль для того, щоб Україна не тільки пережила агресію з боку росії, але й якомога швидше стала членом Європейського Союзу.

Дуда також окреслив пріоритети Польщі на час її головування в ЄС. Головним завданням, на його думку, є зміцнення трансатлантичних зв’язків між Євросоюзом та Сполученими Штатами.

"Ми також обговорювали питання євроінтеграції нових країн, зокрема збереження політики "відкритих дверей". На наш погляд, Україна, Молдова та країни Західних Балкан можуть стати першими, хто приєднається до ЄС", ‒ зазначив політик.

Дуда висловив сподівання, що після майбутніх виборів і Грузія наблизиться до Євросоюзу. Окрім цього, він наголосив на важливості відновлення України після військових руйнувань. Ще одних із пріоритетних завдань на наступний період буде енергетична безпека в межах Євросоюзу.

Анджей ДудаЄвросоюзпідтримка України

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