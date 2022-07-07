Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Польща планує створити зерновий термінал для українського зерна

Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах
Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.
Польща планує створити зерновий термінал для українського зерна Фото: blogs.ft.com

Про це йшла мова під час засідання Міжвідомчої групи з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України під керівництвом віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика.

Зазначається, що учасники засідання проаналізували ситуацію щодо можливості транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з території України.

Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах. Міністри розподілили між собою завдання, додає видання.

При цьому, найнагальнішими завданнями є подальше вдосконалення роботи прикордонних пунктів шляхом збільшення кількості ветеринарів, а також можливе будівництво тимчасових складів на кордоні з Україною.

"Важливо також покращити можливості залізничного руху для 15-ти потягів на базі вагонних візків, які мають українці, аби можна було транспортувати зерно безпосередньо в українських вагонах до порту в Гданську", - заявив віцепрем'єр-міністр Ковальчик.

За його словами, до Гданського порту їздили б також вантажівки із зерном.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2022 10:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.