Польща планує створити зерновий термінал для українського зерна

Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах

Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.

Про це йшла мова під час засідання Міжвідомчої групи з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України під керівництвом віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика.

Зазначається, що учасники засідання проаналізували ситуацію щодо можливості транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з території України.

Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах. Міністри розподілили між собою завдання, додає видання.

При цьому, найнагальнішими завданнями є подальше вдосконалення роботи прикордонних пунктів шляхом збільшення кількості ветеринарів, а також можливе будівництво тимчасових складів на кордоні з Україною.

"Важливо також покращити можливості залізничного руху для 15-ти потягів на базі вагонних візків, які мають українці, аби можна було транспортувати зерно безпосередньо в українських вагонах до порту в Гданську", - заявив віцепрем'єр-міністр Ковальчик.

За його словами, до Гданського порту їздили б також вантажівки із зерном.