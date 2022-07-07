Польща планує створити зерновий термінал для українського зерна
Про це йшла мова під час засідання Міжвідомчої групи з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України під керівництвом віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика.
Зазначається, що учасники засідання проаналізували ситуацію щодо можливості транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з території України.
Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах. Міністри розподілили між собою завдання, додає видання.
При цьому, найнагальнішими завданнями є подальше вдосконалення роботи прикордонних пунктів шляхом збільшення кількості ветеринарів, а також можливе будівництво тимчасових складів на кордоні з Україною.
"Важливо також покращити можливості залізничного руху для 15-ти потягів на базі вагонних візків, які мають українці, аби можна було транспортувати зерно безпосередньо в українських вагонах до порту в Гданську", - заявив віцепрем'єр-міністр Ковальчик.
За його словами, до Гданського порту їздили б також вантажівки із зерном.
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