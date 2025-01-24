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Польща планує скасувати грошову допомогу українцям

24 січня 2025, 17:22
Польща планує скасувати грошову допомогу українцям
Фото: з вільного доступу
Позбавити додаткових коштів хочуть тих, хто не працює.

Уряд Польщі планує розглянути ініціативу, яка передбачає виплату допомоги "800+" лише тим, хто працюють офіційно і сплачує податки.

Про це  написав мер столиці Рафал Тшасковський і Дональд Туск в соцмережі Х (Twitter).

Cаму пропозицію висунув мер Варшави Рафал Тшасковський, а підтримав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Очільник Варшависказав, що Польща має уникнути помилок інших європейських країн, таких як Німеччина чи Швеція, де соціальні виплати стали стимулом для міграції виключно заради допомоги. 

Він додав, що головною метою є підтримка тих, хто сприяє економічному розвитку Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав цю ініціативу і написав у соцмережі, що уряд розгляне це питання найближчим часом.

"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати "800+" тільки тим мігрантам, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", – написав Туск.

Програма "800+" передбачає щомісячні виплати в розмірі 800 злотих на кожну дитину, алле в разі ухвалення ініціативи  - це може вплинути на значну частину українських біженців, які проживають у Польщі.

Також Україна активізує зусилля для повернення біженців з Німеччини через дефіцит робочої сили.

 

Польщабіженцівиплати

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