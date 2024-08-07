Польща планує витратити мільярди злотих на модернізацію цивільної оборони

Міністр внутрішніх справ країни назвав проєкт "революційним”.

Польща готується витратити мільярди злотих на цивільну оборону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Варшава прагне налагодити координацію дій відомств у разі надзвичайних ситуацій та відповісти на заклики державних аудиторів щодо прийняття законодавчого акту, який би комплексно регулював усі питання, пов'язані із захистом населення.

"Це революційний проєкт, він змінює систему цивільного захисту", - заявив у середу, 7 серпня, міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

За його словами, план передбачає "багатомільярдні витрати".

Метою є створення процедур, базуючись на наявних ресурсах і структурах, включаючи пожежну і медичну служби, а також процеси оповіщення про надзвичайні ситуації й механізми управління кризовими ситуаціями.

Законопроєкт передбачає активну участь місцевих муніципалітетів, яким буде доручено розробити плани евакуації цивільного населення. Вони також повинні будуть скласти перелік об'єктів культурної спадщини, а ще сил і засобів, які можуть бути використані для проведення операцій.

"Гроші - це проблема, яка також стоїть на порядку денному, тому що це дорога система", - додав Семоняк.