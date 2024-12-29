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ПОЛІТИКА

Польща планує закрити міграційний маршрут з білорусі до наступного літа

29 грудня 2024, 13:57
Польща планує закрити міграційний маршрут з білорусі до наступного літа
Фото: з вільного доступу
Польща обіцяє закрити кордон з білоруссю.

Польща прагне завершити будівництво прикордонної стіни й перекрити кордон з Білоруссю до наступного літа, щоб зупинити наплив мігрантів, який Варшава називає гібридною війною росії.

Додаткові інфраструктурні роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону, про які уряд Дональда Туска оголосив на початку цього року, планується завершити до середини 2025 року, заявив Мацей Дущик, заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Він додав, що після завершення укріплень "безпека кордону буде наближена до 100%, наскільки це можливо".  

Про це повідомляє Financial Times.

Туск, який вступив на посаду рік тому, поставив боротьбу з "гібридною війною" росії на перше місце у своєму порядку денному, включаючи розширення і відправку більшої кількості військ у буферну зону вздовж кордону з білоруссю.

"Цей штучно створений міграційний маршрут буде закритий наступного літа, я сподіваюся і вірю в це", — сказав Дущик.

Водночас він вважає, що Варшава має бути готовою до чергової спроби Лукашенка "ескалації конфлікту" і саботажу посиленої прикордонної інфраструктури Польщі.

БілоруськордонПольща

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