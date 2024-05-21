Польща планує затопити частину кордону з білоруссю
Будівництво системи укріплень на кордоні з білоруссю включатиме укриття, лісові насадження та затоплені ділянки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24.
"Я отримую щоденні повідомлення ‒ іноді два чи три рази на день ‒ про нові групи, організовані олександром лукашенком, які хочуть перетнути польський кордон в агресивний спосіб", ‒ сказав він.
Очільник польського уряду додав, що для "відновлення почуття безпеки" на східному кордоні зведуть відповідні укріплення та інфраструктуру, а низку територій доведеться затопити.
Попередній уряд побудував огорожу на польсько-білоруському кордоні довжиною понад 180 км і висотою 5,5 м для захисту від нелегальної міграції. Його доповнює система камер і датчиків, що стежать за адмінмежею.