Польща побудує захисні укріплення на кордоні з Україною
30 листопада 2024, 15:50
Фото: з вільного доступу
Завдяки будівництву "Східного щита" Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень "Східний щит" також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з росією та білоруссю.
Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, цитують його Polskie Radio та TVN24.
За його словами, завдяки будівництву "Східного щита" Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими. Водночас жодних примусових переселень звідти не передбачають, запевнив польський прем’єр.
Він стверджує: "що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри". Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону з рф та білоруссю.
"Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною – з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону", – додав Туск.
Нагадаємо, "Східний щит" – це проєкт польського міністерства оборони та Генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із росією та білоруссю.
До 2028 року на приблизно 800 км² планують побудувати системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з безпілотниками. На це виділили 10 млрд злотих (близько 2,3 млрд євро). Будівництво "Східного щита" почали на початку листопада.