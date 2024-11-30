Польща побудує захисні укріплення на кордоні з Україною

Завдяки будівництву "Східного щита" Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень "Східний щит" також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з росією та білоруссю.

Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, цитують його Polskie Radio та TVN24.

За його словами, завдяки будівництву "Східного щита" Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими. Водночас жодних примусових переселень звідти не передбачають, запевнив польський прем’єр.

Він стверджує: "що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри". Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону з рф та білоруссю.