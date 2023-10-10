Польща побудує зерновий порт для покращення транзиту з України

Уряд країни побудує в Гданську перший зерновий порт, який будуть використовувати для покращення транзиту зерна з України.

Про це повідомляє Polskieradio24.

"Державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту", - заявив міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус.

За його словами, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.

"Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим", - додав Телус.

Він також вважає, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна путіну.

Ми також писали, що Україна призупинила позов у СОТ проти Польщі, Угорщини і Словаччини.