Польща побудує зерновий порт для покращення транзиту з України
Про це повідомляє Polskieradio24.
"Державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту", - заявив міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус.
За його словами, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.
"Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим", - додав Телус.
Він також вважає, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна путіну.
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