Польща подвоїть внесок в ініціативу Чехії щодо снарядів для ЗСУ – Сікорський

Сікорський не назвав конкретний обсяг фінансування.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна подвоїть внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це міністр сказав, виступаючи перед журналістами у Ризі разом із латвійським колегою Кріш'янісом Каріньшем, пише Bloomberg.

"В останні 48 годин було ухвалено рішення подвоїти наш внесок в ініціативу Чехії", - заявив він.

Зауважимо, що Сікорський відмовився назвати конкретний обсяг фінансування.

До слова,раніше очільник польського МЗС наголошував, що чеська ініціатива щодо закупівлі та передавання Україні боєприпасів є хорошою, і Польща фінансово й логістично підтримає її.