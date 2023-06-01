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Польща погодила графік навчань українських пілотів на літаках F-16 – Моравецький

01 червня 2023, 20:49
Польща погодила графік навчань українських пілотів на літаках F-16 – Моравецький
джерело wikipedia
Водночас Варшава не передаватиме свої F-16 Києву, оскільки має їх замало.

Польща візьме участь у підготовці українських пілотів на літаках F-16 - графік навчання вже визначено. 

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

Ми визначили графік таких навчань. Польща допомагатиме Україні у навчанні пілотів на F-16”,- сказав високопосадовець.

Глава польського уряду також повідомив, що разом з кількома іншими прем’єрами і Президентом України взяв у Кишиневі участь в обговоренні підготовки українських пілотів на F-16. Водночас міністр розповів, що Польща не надасть ЗСУ власні літаки.

У нас занадто мало літаків F-16. Тому на сьогодні, від нас таких очікувань немає. Ми передали наші МіГи – хороші літаки, хороші винищувачі - і це високо цінується”,- підкреслив Моравецький.

Також прем'єр-міністр Польщі під час зустрічі у Кишиневі закликав країни, які мають значну кількість ЗРК Patriot, передавати їх Україні для протистояння російським ракетним атакам.

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