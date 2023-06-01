Польща погодила графік навчань українських пілотів на літаках F-16 – Моравецький

Водночас Варшава не передаватиме свої F-16 Києву, оскільки має їх замало.

Польща візьме участь у підготовці українських пілотів на літаках F-16 - графік навчання вже визначено.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

“Ми визначили графік таких навчань. Польща допомагатиме Україні у навчанні пілотів на F-16”,- сказав високопосадовець.

Глава польського уряду також повідомив, що разом з кількома іншими прем’єрами і Президентом України взяв у Кишиневі участь в обговоренні підготовки українських пілотів на F-16. Водночас міністр розповів, що Польща не надасть ЗСУ власні літаки.

“У нас занадто мало літаків F-16. Тому на сьогодні, від нас таких очікувань немає. Ми передали наші МіГи – хороші літаки, хороші винищувачі - і це високо цінується”,- підкреслив Моравецький.

Також прем'єр-міністр Польщі під час зустрічі у Кишиневі закликав країни, які мають значну кількість ЗРК Patriot, передавати їх Україні для протистояння російським ракетним атакам.