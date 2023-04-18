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Польща погодилася розблокувати транзит української агропродукції

18 квітня 2023, 19:45
Польща погодилася розблокувати транзит української агропродукції
Фото з вільного доступу
Домовленість запрацює вночі з 20 на 21 квітня.

Україна і Польща домовилися про транзит української агропродукції через польську територію до інших країн.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Транзит української агропродукції через Польщу погоджено!" - написав парламентарій.

"До транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю, про які буде найближчим часом повідомлено учасників ринку публічно та в робочому порядку", - йдеться у повідомленні у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Утім, подробиць щодо цього у відомстві не наводять. У Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі, втім, надають дещо детальнішу інформацію.

"ЄС закрив очі на нашу проблему. У суботу ми ввели заборону на ввезення товарів. Після цього ми продовжили розмову. Ми успішно завершили переговори з українською стороною. Я радий, що нам вдалося напрацювати механізми, які дозволять здійснювати транзит", - заявив на пресконференції профільний польський міністр Роберт Телюс.

За словами чиновника, протягом певного часу буде діяти конвой кожної одиниці транспорту. Митні, податкові та інші служби супроводжуватимуть вантажі до місця призначення. Також буде запроваджено механізм SENT і будуть встановлюватися електронні пломби, які точно відстежуватимуть кожне відправлення.

Нагадаю, що Польща 15 квітня 2023 року ввела тимчасову заборону на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з України, а також призупинила її транзит через свою територію.

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