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ПОЛІТИКА

Польща поінформувала про деталі зустрічі Зеленського і Дуди

22 грудня 2022, 22:00
Польща поінформувала про деталі зустрічі Зеленського і Дуди
Фото: з вільних джерел
Зустріч президентів України і Польщі Володимира Зеленського і Анджея Дуди тривала дві години. Результати цієї зустрічі є “дуже оптимістичними”

Зустріч президентів України і Польщі Володимира Зеленського і Анджея Дуди тривала дві години. Результати цієї зустрічі є “дуже оптимістичними”, заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, передає Укрінформ.

“Українська сторона поінформувала про те, що почула у Вашингтоні. Більшість інформації є таємною, але висновки є дуже і дуже оптимістичними. І це найважливіша звістка, про яку можна сказати”,- заявив Кумох.

За його словами, росія розраховувала на те, що використає зиму для посилення втоми від війни і намагалася створити медійну картинку про те, що частина країн Заходу виступає за негайні поступки у бік росії.

“Українці отримали дуже чіткі запевнення з боку США, що це не лише неправда, але й те, що США й надалі будуть на їхньому боці”,- наголосив Кумох.

Міністр канцелярії президента Польщі підкреслив, що вся українська делегація була задоволена візитом, особливо позитивно було сприйнято питання щодо згоди на передачу Україні ЗРК Patriot.

“Сподіваємося, що незабаром ці ракети захищатимуть українське небо”,- підкреслив польський політик.

Також  він повідомив, що Польща одразу була поінформована про візит Зеленського, але з огляду на питання безпеки тримала це в таємниці.

“Зеленський зараз не лише найголовніший регіональний партнер Польщі, але й особистий друг Анджея Дуди”,- констатував Кумох.


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