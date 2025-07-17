Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України

Притулки для біженців будуть доступні лише для вразливих категорій

З 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Це означає, що скористатись проживанням у таких притулках зможуть лише окремі категорії: пенсіонери, вагітні жінки, люди з інвалідністю.

"Форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", – сказав речник польського уряду Адам Шлапка.

Сьогодні понад половина мешканців центрів колективного розміщення доплачують за проживання та харчування в центрі. Протягом 4 місяців після прибуття до Польщі кожен має право на безкоштовне проживання в центрі, розповіла Йоанна Баханек, речниця мазовецького воєводи.

"Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті", – пояснила вона.

Для 6000 біженців з-поза захищених груп планується програма "Разом до незалежності". Кошти ЄС будуть призначені на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови. Наприклад, у центрах колективного розміщення у Мазовецькому воєводстві зараз проживає 3000 осіб, доступних місць ще понад 1000.

Рада міністрів на своєму засіданні у вівторок ухвалила проект змін до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Поправка стосується продовження законного перебування громадян України до 4 березня 2026 року.

Також буде продовжено період розгляду таких питань, як надання дозволу на тимчасове проживання, надання дозволу на постійне проживання, надання посвідки на проживання для довгострокового резидента Європейського Союзу, зміна дозволу на тимчасове проживання та роботи, зміна дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, позбавлення іноземців дозволів на тимчасове проживання, постійне проживання та довгострокове проживання в ЄС Європейський.

Також встановлено вимогу щодо особистої присутності дітей незалежно від віку під час присвоєння номера PESEL. Обов'язок підтверджувати родинні зв'язки громадянина третьої країни з громадянином України також буде запроваджено відповідною документацією – документами цивільного стану або іншими документами, виданими компетентними органами країни.

"Регулювання є результатом спроб зловживання положеннями Закону про допомогу та спроб легалізувати перебування громадян третіх країн, які ніколи не перебували у сімейних стосунках з громадянами України", – йдеться у повідомленні.