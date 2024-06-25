Польща посилила кордон з білоруссю додатковими силами

На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів.

Солдати польської жандармерії 24 червня розпочали службу на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляють збройні сили Польщі.

Військова поліція виконуватиме завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи "Підляшшя" у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.

"Жандарми мають у своєму розпорядженні обладнання та бойові ресурси, необхідні для виконання покладених на них завдань. Вони також забезпечені матеріально-технічним та медичним забезпеченням", – йдеться в повідомленні.