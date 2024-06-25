Польща посилила кордон з білоруссю додатковими силами
25 червня 2024, 18:31
Фото: з вільного доступу
На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів.
Солдати польської жандармерії 24 червня розпочали службу на польсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляють збройні сили Польщі.
Військова поліція виконуватиме завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи "Підляшшя" у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.
"Жандарми мають у своєму розпорядженні обладнання та бойові ресурси, необхідні для виконання покладених на них завдань. Вони також забезпечені матеріально-технічним та медичним забезпеченням", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів, тому Польща розглядає варіант закриття всіх пунктів пропуску. Зокрема, польські фермери розливають свинячий гній уздовж кордону з білоруссю для захисту від мігрантів із мусульманських країн. Як повідомлялося, уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни.