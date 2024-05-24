Польща посилює безпеку головного хабу для транзиту допомоги Україні –Bloomberg

Там обробляється, до 90% західних вантажів, що прямують на фронт.

Влада Польщі посилює заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорта Жешув-Ясьонка.

Про це пише Bloomberg.

Це є свідченням зростаючого занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних росією.

"Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було", – пояснив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

Він не уточнював, як саме посилюватимуть безпеку аеропорту. Водночас наголосив, що зараз Польща стикається з "безпрецедентним рівнем" іноземного втручання після того.

Зазначається, що раніше прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про 12 затриманих у межах придушення передбачуваних диверсій, керованих із росії. Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

Видання також наголосило, що цей аеропорт розташований менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною. Там обробляється, до 90% західних вантажів, що прямують на фронт. Аеропорт також став основним пунктом зупинки для іноземних посадовців, які відвідують Київ.