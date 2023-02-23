Польща посилює заходи безпеки на кордоні з росією та білоруссю

У Міноборони Польщі такі дії називають "превентивними заходами безпеки".

Влада Польщі вирішила укріпити кордони з Калінінградською областю рф та білоруссю.



Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він розповів, що перші укріплення вже будуються на кордоні з Калінінградською областю.

"Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з росією та білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування", - пояснив міністр.

Тим часом польські ЗМІ пишуть, що президент Анджей Дуда скликав на завтра, 24 лютого, Раду національної безпеки, аби обговорити фундаментальні для польської безпеки питання у річницю нападу росії на Україну, а також можливі сценарії і показати результати останніх дипломатичних дій.