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Польща намагатиметься отримати гарантії безпеки для України на саміті НАТО – Дуда

05 квітня 2023, 17:00
Польща намагатиметься отримати гарантії безпеки для України на саміті НАТО – Дуда
Анджей Дуда. Фото: radiopik.pl
Також польський президент вважає, що Україна повинна бути стати членом Північноатлантичного альянсу.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава проситиме для України гарантії безпеки від НАТО та подальший вступ нашої держави до Альянсу. 

Про це він сказав 5 квітня під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Варшаві. 

"Ми намагатимемося отримати для України під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться незабаром, додаткові гарантії безпеки, які зміцнюватимуть мілітарний потенціал України, почуття безпеки українського суспільства, а також будуть дуже сильною підтримкою українських воїнів у боротьбі з російським загарбником", – зазначив Дуда.

Він наголосив, що Польща вимагатиме від Альянсу гарантії вступу України до НАТО. 

"Сподіваємося, що нам вдасться здобути такі гарантії для України, як повне членство в НАТО, у чому Польща весь час Україну рішуче підтримує", – підкреслив польський президент. 

Він повідомив, що під час зустрічі із Зеленським обговорювалися питання безпеки та запевнив у продовженні підтримки Польщею України у її боротьбі проти російської агресії. За словами польського лідера, наразі Польща є третьою найбільшою країною, після США та Великої Британії, за обсягами наданої Україні збройної допомоги.

Як зауважив Дуда, частина переговорів стосувалася розвитку економічного співробітництва. Він вказав на те, що наразі Польща є найбільшим економічним партнером України та висловив сподівання, що ця двостороння співпраця отримає подальший розвиток.

Крім того, під час зустрічі було обговорено "складні елементи минулого" між Україною та Польщею та важливі історичні питання, які "дуже часто й сьогодні є раною в багатьох родинах". За словами Дуди, у цій темі між двома лідерами "немає табу".

"Я переконаний, що ми з президентом проводитимемо спокійну, послідовну, добру політику побудови зв'язків між нашими народами, у тому числі й на політиці пам'яті – чесної, надійної пам'яті", – сказав польський глава держави.

Він додав, що зв’язки між польським та українським народами стали тіснішими на тлі драматичної ситуації, у якій опинилися українці через російську агресію, і саме завдяки цьому двом державам вдасться "побудувати велике майбутнє".

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