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Польща продовжила тимчасовий захист українців, проте змінить умови виплат

30 квітня 2024, 18:09
Польща продовжила тимчасовий захист українців, проте змінить умови виплат
Виплати 800+ будуть доступні для всіх сімей, в яких діти ходять до школи, якщо буде підтвердження перебування у Польщі.

Умови виплати 800+ для громадян України, які перебувають у Польщі, буде змінено. Зокрема, це стосується сімей із дітьми. Виплачувати допомогу у розмірі 800 злотих (програма 800+) продовжать українцям з дітьми за умови, що діти готуються до дитячого садка чи здобувають певне навчання. Проте тимчасовий захист українців у Польщі продовжили до кінця вересня 2025 року. 

Про це заявив під час прес-конференції після засідання уряду віце-прем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш, передає Polskie Radio.

Він наголосив, що ці кошти будуть виплачуватися за певних обставин.

"Виплати 800+ та інші допомоги будуть доступні для всіх сімей, в яких діти ходять до школи, якщо ми матимемо підтвердження перебування у Польщі. Було багато інформації, що люди отримують допомогу і одразу виїжджають до України. Ми ущільнюємо систему, робимо її більш прозорою. Будемо підтримувати громадян України, які мусили тікати від війни, які знайшли притулок у Польщі, але очікуємо також чітких і зрозумілих правил", – заявив міністр.

Проте зміни до закону також передбачають скасування грошових пільг, пов’язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців з України. Польський віце-прем’єр додав, що закон набуде чинності 1 липня, за винятком деяких положень.

Польщавійна в Україніросія окупантиТимчасовий захист

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