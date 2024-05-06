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ПОЛІТИКА

Польща продовжить абонплату терміналів Starlink для України

06 травня 2024, 20:55
Польща продовжить абонплату терміналів Starlink для України
Фото: Укрінформ
Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури України.

Польща ухвалила рішення продовжити абонплату терміналів Starlink, які раніше передавала Україні в рамках допомоги.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що про це Федоров домовився під час зустрічі зі своїм колегою Кшиштофом Гавковським.

"Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури, вони забезпечують українців зв'язком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення", - написав міністр.

Федоров уточнив, що вони також підписали меморандум про співпрацю між міністерствами, далі впроваджуватимуть спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування.

Також вони обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який побудували на території Польщі для безпеки важливих даних.

Starlink це супутникова система високошвидкісного широкосмугового доступу в мережу інтернет. Вони дуже потрібні, особливо в тих районах, які розташовані поблизу лінії фронту.

ПольщаstarlinkМихайло Федоров

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