Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня

Щодо подальших рішень відбудуться консультації з різними держустановами та органами самоврядування.

Уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня поточного року.

Про це йдеться у проєкті змін до закону про допомогу громадянам України через повномасштабну війну, передає Укрінформ.

Зазначається, що у зв’язку з продовженням в ЄС до 4 березня 2025 року тимчасового захисту для переміщених осіб з України, а також відповідно до польського закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, планується "продовження строку дії окремих правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року".

Далі уряді Польщі буде працювати над "суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону" відповідно до вищезазначеного рішення Ради ЄС.

"Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами", – наголошується у проєкті.

Уточнюється, що вказаним проєктом змін до закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців в Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; легальності дозвільних документів українців на перебування в Польщі. Крім того, у проєкті передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.