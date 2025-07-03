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Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні

03 липня 2025, 12:33
Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні
За словами міністра оборони, рішення США не є доброю новиною для Польщі

Польща розчарована рішенням Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів і ракет Україні.

Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає tvn24.pl.

Політик наголосив, що рішення США не є доброю новиною для Польщі. Він зазначив, що Україна захищає Європу від росії, тож її необхідно підтримувати, аби вона вистояла.
 
"Шкодую, що американці ухвалили таке рішення. Я б хотів, аби ситуація розвивалася у зовсім іншому напрямку", – сказав він.
 
Міністр національної оборони Польщі також підкреслив, що європейські країни докладають дедалі більше зусиль для підтримки України.
 
"Помітно, що з боку російської федерації немає жодної доброї волі укласти перемир’я, мир, навіть тимчасове припинення вогню – нічого з цього. Тим більше потрібно з усією рішучістю, в інтересах Польщі та Європи, підтримувати Україну", – додав він.
війна в УкраїніРосіяросія окупантиПольща

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