Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні

За словами міністра оборони, рішення США не є доброю новиною для Польщі

Польща розчарована рішенням Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів і ракет Україні.

Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає tvn24.pl.

Політик наголосив, що рішення США не є доброю новиною для Польщі. Він зазначив, що Україна захищає Європу від росії, тож її необхідно підтримувати, аби вона вистояла.

"Шкодую, що американці ухвалили таке рішення. Я б хотів, аби ситуація розвивалася у зовсім іншому напрямку", – сказав він.

Міністр національної оборони Польщі також підкреслив, що європейські країни докладають дедалі більше зусиль для підтримки України.

"Помітно, що з боку російської федерації немає жодної доброї волі укласти перемир’я, мир, навіть тимчасове припинення вогню – нічого з цього. Тим більше потрібно з усією рішучістю, в інтересах Польщі та Європи, підтримувати Україну", – додав він.