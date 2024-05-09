Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща пропонує європейським країнам узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів

09 травня 2024, 21:33
Польща пропонує європейським країнам узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів
Фото: polradio.pl
Спецслужби та зовнішньополітичні відомства мають співпрацювати проти російського втручання.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що європейським країнам слід узгодити спільні дії щодо присутності російських дипломатів.

Про це повідомляє ERR.

Сікорський відвідав Естонію і зустрівся з тамтешнім главою МЗС Маргусом Цахкною, обговоривши підтримку України і безпеку регіону.

Коментуючи різні ворожі дії росії в європейських країнах, Сікорський сказав, що спецслужби та зовнішньополітичні відомства мають співпрацювати проти російського втручання.

"Нам необхідно погодити рішення про присутність російських дипломатів у наших столицях, щоб зменшити їхні можливості щодо управління агентурою та планування терактів. Це повномасштабне протистояння. Виходить, що президент путін воює із нами вже багато років", - сказав польський міністр.

Сікорський підкреслив, що треба "скоординувати нашу діяльність на рівні розвідки та порушити ці питання на рівні Євросоюзу та НАТО, і ми зробимо це разом".

Радослав Сікорськийвійна в Україніросія окупантидипломати рф

Останні матеріали

Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється