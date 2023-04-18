Матеріали:
Теми:

Польща пропонує нові санкції ЄС проти росії через війну в Україні

18 квітня 2023, 16:38
Польща пропонує нові санкції ЄС проти росії через війну в Україні
Фото: ДСПУ
Йдеться. зокрема, про заборону на імпорт нафти.

Цього місяця Польща представила пропозицію щодо нового пакету санкцій проти росії через ведення загарбницької війни проти України, яка включає заборону на імпорт нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Дипломатичне джерело зазначило, що письмову пропозицію передали виконавчій комісії ЄС. Вона знаменує собою початок довгих і складних переговорів між 27 країнами блоку.

Пропозиція Варшави включає зупинку імпорту російської нафти через північну частину нафтопроводу "Дружба" до Німеччини. Вона також передбачає припинення імпорту російських алмазів і природного газу, включаючи СПГ, і обмеження співпраці в ядерній енергетиці. Німеччина та Литва також виступають за санкції щодо ядерної енергетики з виключеннями для тих, хто торгує з росією, як Угорщина та Франція.

Водночас Угорщина поки що рішуче виступає проти будь-яких санкцій щодо російської атомної енергетики.

газПольщаімпортнафтасанкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

Водка, Шольц і
Бізнес & Фінанси
Водка, Шольц і "Газпром". Як молоді лобісти святкували успішний бізнес з росією і будували газову залежність – розслідування Correctiv
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 16:13
Саміт у Вільнюсі має забезпечити Україні перемогу і членство в Альянсі. Пам'ятка для керівників держав – Атлантична Рада
Політика
Саміт у Вільнюсі має забезпечити Україні перемогу і членство в Альянсі. Пам'ятка для керівників держав – Атлантична Рада
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 13:06
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Cуспільство
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 10:19
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
Політика
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
17 квітня 2023, 17:03
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Політика
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 13:57
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Політика
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 10:14
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
Політика
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
16 квітня 2023, 11:20
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється