Польща пропонує нові санкції ЄС проти росії через війну в Україні

Йдеться. зокрема, про заборону на імпорт нафти.

Цього місяця Польща представила пропозицію щодо нового пакету санкцій проти росії через ведення загарбницької війни проти України, яка включає заборону на імпорт нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Дипломатичне джерело зазначило, що письмову пропозицію передали виконавчій комісії ЄС. Вона знаменує собою початок довгих і складних переговорів між 27 країнами блоку.

Пропозиція Варшави включає зупинку імпорту російської нафти через північну частину нафтопроводу "Дружба" до Німеччини. Вона також передбачає припинення імпорту російських алмазів і природного газу, включаючи СПГ, і обмеження співпраці в ядерній енергетиці. Німеччина та Литва також виступають за санкції щодо ядерної енергетики з виключеннями для тих, хто торгує з росією, як Угорщина та Франція.

Водночас Угорщина поки що рішуче виступає проти будь-яких санкцій щодо російської атомної енергетики.