RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща просуває у ЄС нові санкції проти росії

Обмеження стосуватимуться газу, нафтопровідної нафти та ІТ-компаній
За інформацією польського агентства PAP, Польща під час обговорень щодо наступних санкцій ЄС проти Росії висловлюється за розширення їх на російський газ та решту нафти.
Польща просуває у ЄС нові санкції проти росії Фото: expres.ua

Про це йдеться у матеріалі PAP за 18 липня.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау відкрито заявляв про необхідність санкцій проти усіх компаній, які напряму або опосередковано причетні до російської агресії, а також продукції подвійного призначення.

Джерелам агентства також стало відомо, що Польща піднімає питання про трубопровідну нафту - або принаймні дуже високі тарифи на неї, решту російських банків, російський газ - передусім скраплений, ІТ-сферу і дорожний та морський транспорт.

Також висувалася ідея про ембарго на продукцію, яку можна безпроблемно імпортувати від інших виробників, як сталь, бітум, меблі. У польській дипломатії висловлюють думку, що газове ембарго варто обговорювати до того, як РФ сама зупинить постачання газу до Європи, що може статися у найближчі тижні.   

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2022 14:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.