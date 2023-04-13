Польща просить у Німеччини дозвіл на передачу Україні МіГ-29 – DPA
Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачання в Україну МіГ-29.
Про це повідомляє німецьке видання DPA.
"Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка", – йдеться у матеріалі.
Зокрема, видання DPA, з посиланням на джерела в урядових колах, повідомило, що відповідний лист вже надійшов у Берлін.
"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися", – пояснили журналісти.
Зазначається, що реакції німецького уряду поки немає.
Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29. При цьому польський президент Анджей Дуда анонсував відправку ЗСУ ще чотирьох винищувачів. За його словами, цей процес триває.