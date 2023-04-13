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Польща просить у Німеччини дозвіл на передачу Україні МіГ-29 – DPA

13 квітня 2023, 15:37
Польща просить у Німеччини дозвіл на передачу Україні МіГ-29 – DPA
Фото з вільного доступу
Йдеться про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві.

Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачання в Україну МіГ-29.

Про це повідомляє німецьке видання DPA.

"Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка", – йдеться у матеріалі.

Зокрема, видання DPA, з посиланням на джерела в урядових колах, повідомило, що відповідний лист вже надійшов у Берлін.

"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися", – пояснили журналісти.

Зазначається, що реакції німецького уряду поки немає.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29. При цьому польський президент Анджей Дуда анонсував відправку ЗСУ ще чотирьох винищувачів. За його словами, цей процес триває.

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