Польща просить у Німеччини дозвіл на передачу Україні МіГ-29 – DPA

Йдеться про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві.

Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачання в Україну МіГ-29.

Про це повідомляє німецьке видання DPA.

"Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка" , – йдеться у матеріалі.

Зокрема, видання DPA, з посиланням на джерела в урядових колах, повідомило, що відповідний лист вже надійшов у Берлін.

"Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися" , – пояснили журналісти.

Зазначається, що реакції німецького уряду поки немає.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29. При цьому польський президент Анджей Дуда анонсував відправку ЗСУ ще чотирьох винищувачів. За його словами, цей процес триває.