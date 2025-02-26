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Польща переобладнує цивільні аеропорти під воєнні завдання

26 лютого 2025, 09:53
Польща переобладнує цивільні аеропорти під воєнні завдання
Джерело: krymsos.com
На деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи.
Польща працює над пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб. Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури вже ведуть переговори щодо модернізації летовищ для оборонних цілей, а на деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи.
 
Про це повідомляє "Polskie radio"
 
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна має розширити мережу аеропортів подвійного призначення, які можуть використовуватися як для цивільних, так і для військових потреб.
 
"Кожен аеропорт повинен бути адаптований і певним чином пристосований до можливості співпрацювати, працювати з військовими. У Польщі вже є летовища, які виконують обидві функції. Наприклад, міжнародний аеропорт Краків-Балиці, де розташована військово-повітряна база, або частина аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві, яка також використовується військовими", – наголосив він.
 
Заступник міністра інфраструктури Мацей Ласек підтвердив, що уряд проводить переговори про розширення цієї практики на 15 цивільних аеропортів. Він пояснив, що у військовій частині аеропортів можуть розміщуватися транспортні вузли, пункти евакуації, центри надання допомоги або вантажні хаби.
 
На питання про терміни готовності цієї інфраструктури він відповів, що "це вже відбувається".
Польщаавіаціявійна в Україніросія окупанти

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