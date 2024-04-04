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Польща примусить дітей українських біженців ходити до школи

04 квітня 2024, 18:27
Польща примусить дітей українських біженців ходити до школи
Уряд Польщі готує обов'язкове шкільне навчання для українських дітей вже з вересня.

Про це повідомляє польська агенція PAP

Заступниці глави МОН Польщі Йоанни Мухи сказала, що з українською стороною обговорювалося питання обов'язкового навчання українських дітей, які тут проживають. 

Навчання охопить приблизно 50-60 тисяч учнів. 

"Міністри, які з нами зустрічалися, дуже зацікавлені в тому, щоб це зобов'язання було запроваджено в Польщі. Пропонують співпрацю. Ми обов'язково скористаємося цією пропозицією", - сказала чиновниця. 

За словами Мухи, відповідний проект закону перебуває на завершальній стадії, і у відомстві очікують на погодження усіх положень акта. 

Дітей, які не закінчують обов'язкову школу, у системі польської освіти менше, ніж прогнозувалося. 

Українська сторона "дуже зацікавлена" у тому, щоби впровадити зобов'язання відвідувати польські школи дітьми з України. 

"Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", - сказала заступнця польського МОН. 

Передбачається, що для українських дітей у школах Польщі введуть спеціальні уроки української мови і з цією метою хочуть працевлаштувати вчителів з України. 

Для педагогів введуть спрощену процедуру нострифікації дипломів.

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 14 березня 2024 року у Польщі перебуває 956,6 тисячі.

Загалом в Європі перебуває близько 4 млн українців.

 
Польщаосвітаукраїнські біженці

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