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Польща розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

29 квітня 2024, 12:22
Польща розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ
Фото: dailylviv.com
В пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Польщею відновився рух вантажівок.

Про це Держприкордонслужба України написала на сайті

Прикордонна варта Республіки Польщі заявляє, що сьогодні після 10:00 за київським часом польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". 

Оформлення і пропуск через кордон вантажівок в двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. 

Українські митники повідомляють, що всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано. 

Разом з тим, за інформацією ДПСУ, через "Раву-Руську" на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Прикордонники зазначають, що наразі з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою.

Водіїв та перевізників традиційно просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

 
Польщакордондпсу

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