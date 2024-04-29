Польща розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

В пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Польщею відновився рух вантажівок.

Про це Держприкордонслужба України написала на сайті.

Прикордонна варта Республіки Польщі заявляє, що сьогодні після 10:00 за київським часом польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Оформлення і пропуск через кордон вантажівок в двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Українські митники повідомляють, що всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.

Разом з тим, за інформацією ДПСУ, через "Раву-Руську" на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Прикордонники зазначають, що наразі з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою.

Водіїв та перевізників традиційно просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.