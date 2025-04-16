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Польща розбудовує залізничний термінал "Славкув"

16 квітня 2025, 13:53
Польща розбудовує залізничний термінал
Фото: Shutterstock
Він буде відігравати ключову роль у майбутньому України.
Польща зайнялась розбудовою залізничного терміналу "Славкув" на півдні країни. Він буде відігравати ключову роль у майбутньому України.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу на Європейському форумі нових ідей (EFNI) у Варшаві.
 
"Ми дуже інтенсивно розпочали роботу над терміналом "Славкув". Це місце має і може мати дуже велике значення. Там завершується широка колія зі сходу, і багато компаній, не лише із Західної Європи, гострили на нього зуби", - сказав він.
 
За його словами, ця інфраструктура є "дуже ласим шматком", тому польський уряд ухвалив рішення, що "нагляд над розвитком й інвестиціями у цьому місці на 100% матимуть поляки, польські компанії, польська держава".
 
"Ми на цьому зароблятимемо. Таким чином Польща і весь світ допоможуть у відбудові України, адже "Славкув" і цей термінал будуть ключовим місцем з точки зору логістики і транспорту", - пояснив Туск.
Польщавійна в Україні

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