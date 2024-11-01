Польща розпочала будувати лінії укріплень на кордоні з росією

У рамках проекту Польща планує збудувати укріплення та паркани вздовж 400 кілометрів кордону з білоруссю та росією.

Польща розпочала будівництво лінії оборонних укріплень, які назвали "Східний щит" на кордоні з росією.

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Східний щит" включає будівництво нових укріплень, огорож, зміни рельєфу та спеціальні ліси вздовж 400-кілометрового сухопутного кордону.

Кілька днів тому міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камш також оголосив про початок будівництва.

У рамках проекту Польща планує збудувати укріплення та паркани вздовж 400 кілометрів кордону з білоруссю та росією, викопати 800 кілометрів ровів, обладнати мінні поля, встановити протитанкові їжаки тощо. Будівництво планують завершити до 2028 року.

Як раніше пояснював Туск, "Східний щит" призначений для стримування потенційного агресора. Він назвав проект інвестиціями в безпеку. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.

Конфлікт Польщі та білорусі триває протягом декількох років. Спусковим гачком була міграційна криза на кордоні, коли білорусь направила незаконних мігрантів до польського кордону.