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Польща розпочала операцію з контролю повітряного простору над Балтійським морем

03 травня 2025, 17:17
Польща розпочала операцію з контролю повітряного простору над Балтійським морем
Фото: з вільних джерел
У регіоні триває також багатонаціональна військово-морська операція НАТО

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок нової військової операції з посилення безпеки та контролю повітряного простору в Балтійському регіоні.

Про це передає PAP.

"Провокації російської федерації справді турбують усіх наших союзників у Балтійському морі та роблять посилення наших місій необхідним уже сьогодні", — зазначив міністр.

За його словами, операція стартувала цього тижня. Для її реалізації заділи додаткові ресурси, зокрема, літаки й вертольоти, що патрулюють північну частину Польщі. До регіону перекинули військові вертольоти з інших частин країни, зокрема, на кордон із Калінінградською областю рф.
 
"Ми достатньо підготовлені, мобілізовані й організовані, щоб розпочати таку патрульну й стримувальну місію в дуже короткий термін", — заявив Косіняк-Камиш.
 
Він підкреслив, що операція є відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору Польщі з боку російської авіації, а також інциденти, які стосуються союзників у Північній Європі та країнах Балтії.
 
У регіоні триває також багатонаціональна військово-морська операція НАТО "Балтійський страж", спрямована на захист критичної інфраструктури від диверсій. Окрім того, ВМС Польщі проводять операцію "Затока" з моніторингу й захисту польських об’єктів у Балтійському морі.
 
Водночас авіація НАТО здійснює постійне патрулювання неба над Литвою, Латвією та Естонією. У польській авіабазі в Мальборку наразі розміщені винищувачі Eurofighter з Великої Британії та шведські Gripen, які залучені до патрулювання поблизу кордону з Калінінградською областю.
війна в Україніросія окупантиПольщабалтійське море

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