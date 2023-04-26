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Польща розширює виробництво САУ Krab для України

26 квітня 2023, 15:30
Польща розширює виробництво САУ Krab для України
САУ. Фото: Думская
На оборонному підприємстві розгорнуть нову технологічну лінію.

Варшава розширює виробництво 155-мм самохідних артилерійських установок (САУ) Krab, які Польща передає Україні. На оборонному підприємстві розгорнуть нову технологічну лінію.

Про це під час відвідання підприємства ОПК Bumar-Labedy заявили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони РП Маріуш Блащак, повідомляє Укрінформ.

"В Bumar-Labedy буде розгорнуто виробництво САУ Krab", - повідомив Моравецький.

Він додав, що завдяки цьому на підприємстві працевлаштовуватимуться нові працівники.

Своєю чергою Блащак повідомив, що крім оборонного підприємства Huta Stalowa Wola у місті Сталева Воля, САУ Krab відтепер вироблятимуться також і на Bumar-Labedy.

"Як Міністерство оборони ми замовили чергові САУ Krab. Їх замовили також українці, оскільки ця зброя виправдовує себе в руках хоробрих українських військових, ефективно захищає Україну від російської агресії", - наголосив Блащак. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща передала Україні три батареї (18 одиниць) 155-мм самохідних артилерійських установок Krab. Згодом між Україною і Польщею у червні було підписано угоду про купівлю Києвом ще близько 60 САУ Krab. Вартість угоди - 2,7 млрд злотих (понад 650 млн дол.), Україна стала першим експортним замовником цього типу зброї.

САУ Krab також є на озброєнні ЗС Польщі. 

 

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