Польща розслідує причетність ексканцлера Герхарда Шредера до підготовки росією війни проти України

За даними слідства, Шредер міг використати своє становище в російській енергетичній сфері, щоб тиснути на країни ЄС та Україну.

Національна прокуратура Польщі спільно з українськими колегами розпочала розслідування ролі ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, яку він зіграв у російському вторгненні в Україну.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Національна прокуратура отримала повідомлення про можливість вчинення злочину Шредером і включила його до розслідування щодо вторгнення. Цією справою займається Мазовецький відділ Національної прокуратури з боротьби із організованою злочинністю та корупцією. Польські слідчі ведуть провадження за погодження з українськими колегами, наразі правоохоронці опитали майже 2000 свідків.

У отриманих слідством документа йдеться про те, що ексканцлер ФРН міг використовувати свої позиції в російській сфері енергетики, щоб згодом чинити тиск на держави Євросоюзу та Україну. Слідчі також мають з'ясувати, яку саме роль Шредер відіграв у підготовці російського вторгнення.

У повідомленні зазначається, що попри початок вторгнення рф в Україну, Шредер не дистанціювався від кремля і продовжував обіймати посади в російських енергетичних компаніях.