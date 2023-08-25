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ПОЛІТИКА

Польща розслідує причетність росії до спалаху "хвороби легіонерів" – The Guardian

25 серпня 2023, 15:08
Польща розслідує причетність росії до спалаху
Фото: з вільних джерел
За інформацією органів охорони здоров’я, бактерії, що викликають хворобу, виявили у 113 пацієнтів, госпіталізованих у Жешуві та його околицях.

У польському місті Жешув та на його околицях зафіксували спалах "хвороби легіонерів", через яку померли вже семеро людей. Країна має намір перевірити причетність росії до інциденту.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи міг спалах "хвороби легіонерів", який забрав життя семи людей на півдні країни, бути результатом навмисного втручання у систему водопостачання.

За інформацією органів охорони здоров’я, бактерії, що викликають хворобу, виявили у 113 пацієнтів, госпіталізованих у Жешуві та його околицях. Семеро загиблих були у віці від 64 до 95 років і мали інші захворювання.

Заступник координатора спеціальних служб Станіслав Зарін заявив, що Агентство внутрішньої безпеки розслідує спалах, щоб виключити навмисну ​​діяльність. Хоча він назвав це рутиною, за його, словами, потрібно перевірити різні сценарії, зокрема й можливу причетність росії.

ПольщахворобаРФ

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