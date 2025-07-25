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Польща розслідує участь свого громадянина у війні проти України

25 липня 2025, 13:13
Польща розслідує участь свого громадянина у війні проти України
Джерело: krymsos.com
Розслідування проводиться, зокрема, за підозрою у співпраці з російською розвідкою

Окружна прокуратура у Кракові розпочала розслідування стосовно ексвійськового та користувача соцмережі TikTok, який у своєму профілі розповідає, серед іншого, про вступ до російської армії. 

Про це пише RMF24.
 
Розслідують зокрема його співпрацю з російською розвідкою. Розслідування розпочалося в п'ятницю. Справою займається 8-й військовий департамент.
 
Речниця прокуратури Олівія Божек-Міхалець повідомила, що досліджують участь в діяльності іноземної розвідки та дій на її користь шляхом поширення дезінформації через TikTok.
 
Зокрема, йдеться про поширення неправдивої або оманливої інформації через профіль користувача, і ця інформація спрямована на спричинення "серйозних порушень у політичній системі Республіки Польща".
 
Вважають, що профілем керує колишній польський солдат, який зараз перебуває в Росії. У TikTok чоловік розповідає, серед іншого, про вступ до російської армії.  Поляк опублікував своє перше відео 14 квітня і з того часу регулярно публікує відео, які набирають дедалі більшої популярності.
 
Точні подробиці його служби в російській армії невідомі. Він стверджує, що воював на Запорізькому та Донецькому напрямках.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

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