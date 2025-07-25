Польща розслідує участь свого громадянина у війні проти України

Розслідування проводиться, зокрема, за підозрою у співпраці з російською розвідкою

Окружна прокуратура у Кракові розпочала розслідування стосовно ексвійськового та користувача соцмережі TikTok, який у своєму профілі розповідає, серед іншого, про вступ до російської армії.

Розслідують зокрема його співпрацю з російською розвідкою. Розслідування розпочалося в п'ятницю. Справою займається 8-й військовий департамент.

Речниця прокуратури Олівія Божек-Міхалець повідомила, що досліджують участь в діяльності іноземної розвідки та дій на її користь шляхом поширення дезінформації через TikTok.