Польща скорочуватиме підтримку українців з 2024 року

Зміни почнуться з першого кварталу.

В ЄС продовжили тимчасовий прихисток українців до 2025 року, однак з 2024 року уряд Польщі вже планує скорочувати соціальну підтримку українців.

Про це повідомив представник уряду Польщі Пьотр Мюллер в інтерв’ю агенції PAP.

Він зауважив, що опитуванням центру Pollster для видання Super Express засвідчило, що лише 26% поляків, які взяли участь в опитуванні підтримують продовження надання фінансової підтримки українцям. При цьому 60% висловилися проти.

Представник польського уряду зазначив, що етап масового виїзду українців за кордон завершився, тому рішення на підтримку українців поступово втрачатимуть чинність.

Він також припустив, що підтримка почне знижуватися у першому кварталі 2024 року. Спеціальний закон про підтримку українців, який був ухвалений у березні 2022 року, включав безкоштовно розташування у прихистках для біженців, надання дозволу на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та пільг на сім'ю.