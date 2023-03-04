Польща спростить транзит українського зерна
Про це країни домовились вчора на зустрічі в Польщі, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Пише прес-служба Мінагрополітики.
“Ми досягли взаємовигідних результатів. Важливо, що ці домовленості враховують інтереси як польських, так й українських фермерів, які транзитом везуть зерно до інших країн і до польських портів. Плануємо впровадити ці процедури в найближчі дні. І наступного тижня транспорт поїде вже за новими правилами. Це зменшить черги на кордонах і зробить більш комфортною торгівлю між нашими країнами”, – заявив Міністр.
За результатами зустрічі були досягнуті домовленості, що з 8 березня цього року офіційні (митні) пломби будуть в обов'язковому порядку накладатися на автомобільні транспортні засоби на митних пунктах, розташованих на польсько-українських прикордонних переходах.