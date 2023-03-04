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Польща спростить транзит українського зерна

04 березня 2023, 11:14
Польща спростить транзит українського зерна
Фото: EPA/UPG
Україна і Польща домовились про спрощення проходження процедур для експорту українських зернових і олійних культур транзитом через Польщу до інших країн.

Про це країни домовились вчора на зустрічі в Польщі, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Пише прес-служба Мінагрополітики.

“Ми досягли взаємовигідних результатів. Важливо, що ці домовленості враховують інтереси як польських, так й українських фермерів, які транзитом везуть зерно до інших країн і до польських портів. Плануємо впровадити ці процедури в найближчі дні. І наступного тижня транспорт поїде вже за новими правилами. Це зменшить черги на кордонах і зробить більш комфортною торгівлю між нашими країнами”, – заявив Міністр.

За результатами зустрічі були досягнуті домовленості, що з 8 березня цього року офіційні (митні) пломби будуть в обов'язковому порядку накладатися на автомобільні транспортні засоби на митних пунктах, розташованих на польсько-українських прикордонних переходах.

ПольщатранзитзерноУкраїна

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