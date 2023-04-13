Польща, США та Велика Британія перебувають в авангарді допомоги Україні – Дуда

Трансатлантичне партнерство - це шлях до зміцнення безпеки на східному фланзі Європи.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що безпеку України можуть забезпечити його країна, США та Велика Британія.

Про це йдеться в офіційному Twitter канцелярії президента.

"Ми, США та Велика Британія, перебуваємо в авангарді допомоги Україні. Ті, хто дотримувався цієї політики, мали рацію щодо нинішньої міжнародної ситуації", – додав він.

Дуда зазначив, що влада Польщі веде політику на посилення американської присутності, а також забезпечення безпеки країни за рахунок закупівлі сучасної техніки, допомоги Україні та присутності в альянсах.

Він наголосив, що союз із США є для Польщі фундаментальним питанням.

"Трансатлантичне партнерство - це шлях до зміцнення безпеки на східному фланзі Європи. Польська зовнішня політика останнім часом дуже активна. Перед нами стоїть найважливіше завдання - забезпечити безпеку Польщі та всіх, хто в ній живе", – підкреслив президент Польщі.