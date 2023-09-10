Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

Закон дає можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Цей документ також надає страхові гарантії польському бізнесу, який готовий вкладатися в Україну.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Новий закон передбачає три пункти. А саме - безпечна торгівля з Україною, підтримка інвестицій польських компаній та підтримка розвитку України.

Закон дає можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.



"Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні", — зазначила перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Серед нових рішень — здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку.