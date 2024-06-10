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Польща створює буферну зону на кордоні з білоруссю

10 червня 2024, 20:35
Польща створює буферну зону на кордоні з білоруссю
Фото: delfi.lv
Влада Польщі хоче ускладнити потрапляння в країну нелегальних мігрантів з білорусі.

Уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише PAP.

Прем'єр розповів про підсумки виїзного засідання уряду Польщі, яке пройшло у місті Білосток, яке розташоване за 50 км від кордону з білоруссю.

"Ми ухвалили резолюцію, практичним наслідком якої є указ Міністерства внутрішніх справ та адміністрації про створення буферної зони на кордоні з білоруссю", – каже він.

За словами глави польського уряду, таким чином влада Польщі хоче ускладнити потрапляння в країну нелегальних мігрантів з білорусі та забезпечити хороші умови служби для прикордонників та військових.

"Йдеться про кілька десятків кілометрів, 200 метрів углиб. У заповідниках є місця, де ця зона йтиме вглиб на два кілометри, але це не довгі ділянки. Це пов'язано з присутністю контрабандистів, які діють здебільшого в лісових масивах, в 1-2 км від кордону. У цих місцях зона буде ширшою", – пояснив посадовець.

Як наголосив Туск, влада Польщі має використовувати всі методи, щоб не дати мігрантам, яких відправляє влада росії та білорусі, нелегально перетинати кордон.

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