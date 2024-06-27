Польща створює спецпідрозділ для охорони кордону від мігрантів

Ще два місяці тому на кордон спрямували додаткові сили поліції.

У Польщі cтворять спеціальні підрозділи прикордонників, аби кордон був захищеним від агресивних нападів нелегальних мігрантів з боку білорусі.

Про це заявив заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, передає польське агентство PAP.

Мрочек відповідав на запитання депутатів у Сеймі Польщі про внесення змін до закону про підтримку діяльності армії, міліції та прикордонників, зокрема щодо правил використання зброї. Такі зміни вирішили ухвалити після того, як загинув польський прикордонник – мігрант кинув у нього палицею з лезом на кінці.

Заступник глави МВС наголосив, що найбільша загроза на польсько-білоруському кордоні – це спроби нелегальних мігрантів агресивно прорватися в Польщу: "Це давно треба було зробити. Ми створимо спеціальні підрозділи Прикордонної служби, які будуть займатися охороною кордону".