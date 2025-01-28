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ПОЛІТИКА

Польща та Канада підписали угоду для розвитку співпраці в ядерній енергетиці

28 січня 2025, 17:37
Польща та Канада підписали угоду для розвитку співпраці в ядерній енергетиці
Фото: comments.ua
Польща планує побудувати першу атомну електростанцію.

Польща і Канада підписали угоду, яка забезпечує правову основу для більш інтенсивної співпраці в галузі ядерної енергетики, заявив сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо.

Польща, яка намагається зменшити свою залежність від вугілля, обрала компанію Westinghouse Electric для будівництва своєї першої атомної електростанції на узбережжі Балтійського моря, але фінансування все ще не повністю узгоджене.

Про це інформує Reuters.

"Канада є основним постачальником технологій для першої польської АЕС —  Westinghouse належить канадським компаніям. Співпраця щодо малих модульних реакторів також дуже важлива", — сказав Туск.

У 2023 році Польща дала дозвіл на будівництво 24 блоків малих модульних реакторів на шести майданчиках, повідомила компанія Orlen Synthos Green Energy (OSGE) — спільне підприємство найбільшої польської нафтопереробної компанії Orlen (PKN.WA) та хімічної компанії Synthos. Компанія планує розгорнути перші в країні малі модульні реактори до 2030 року.

Туск також заявив, що Польща потребує нових джерел енергії, якщо хоче стати лідером у сфері нових технологій.

"Сьогодні вранці я зустрівся з головою Google, який без жодних підказок сказав, що Польща повинна стати європейським центром, коли мова йде про штучний інтелект і кібербезпеку", — додав він.

ПольщаКанадаядерна енергетика

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