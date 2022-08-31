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Польща та Україна побудують трубопровід для експорту української олії

Wt сприятиме подальшому розблокуванню українського експорту та посилить продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод
Польща та Україна побудують трубопровід для експорту української олії Фото з відкритих джерел

Уряди України і Польщі спільно працюватимуть над підготовкою проєкту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинних олій з України до польського порту Гданська для подальшого експорту у треті країни.

Про це йдеться у повідомленні уряду Польщі.

Зазначається, що польський уряд дав згоду на укладення відповідного меморандуму про взаєморозуміння між міністерствами аграрної політики та інфраструктури України і Польщі.

"Втілення в життя меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та посилить продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. Відповідно, це має знизити міграційний тиск на Європу", – йдеться у повідомленні.

Спільний меморандум передбачає розроблення сторонами проєкту будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування рослинних олій до перевантажувального терміналу у порту Гданська із завантаженням в Україні.

Для цього буде створено спільну робочу групу, яка представить можливі варіанти маршрутів трубопроводу, надасть інформацію про орієнтовні технічні параметри, вартість та умови реалізації проєкту.

Передбачається, що меморандум буде укладено на три роки з автоматичним продовженням на аналогічний період.

Зазначимо, через українські порти після укладання угоди щодо зерна у Стамбулі Україна експортувала вже мільйон тонн сільгосппродукції в 15 країн світу.

 

 

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31 08 2022 09:19
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