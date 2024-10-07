Польща тимчасово обмежила виїзд машин, фур і автобусів в трьох пунктах пропуску

Мова йде про контрольно-пропускні пункти "Шегині-Медика", "Рава-Руська - Хребенне та "Краківець-Корчова".

Призупинено оформлення автотранспорту у напрямку "виїзд з України".

Про це повідомили у Львівській митниці.

"За інформацією польської сторони, припинилася робота бази даних в пунктах пропуску "Шегині-Медика", "Рава-Руська - Хребенне і "Краківець-Корчова", - йдеться в дописі.

Митники додали, що оформлення легкових транспортних засобів та автобусів в напрямку вʼїзд в Україну здійснюється в штатному режимі, за винятком вантажівок.

Проте оформлення всіх видів транспортних засобів у напрямку "виїзд з України" не здійснюється.

Разом з тим, оформлення легкових автомобілів та автобусів для вʼїзду в Україну відбувається в звичайному режимі, але оформлення вантажівок призупинено. Всі види транспорту, які виїжджають з України, наразі не оформлюються.

Зі сторони республіки Польща наразі інформації немає.