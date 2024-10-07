Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща тимчасово обмежила виїзд машин, фур і автобусів в трьох пунктах пропуску

07 жовтня 2024, 12:05
Польща тимчасово обмежила виїзд машин, фур і автобусів в трьох пунктах пропуску
Фото: dw.de
Мова йде про контрольно-пропускні пункти "Шегині-Медика", "Рава-Руська - Хребенне та "Краківець-Корчова".

Призупинено оформлення автотранспорту у напрямку "виїзд з України".

Про це повідомили у Львівській митниці.

"За інформацією польської сторони, припинилася робота бази даних в пунктах пропуску "Шегині-Медика", "Рава-Руська - Хребенне і "Краківець-Корчова", - йдеться в дописі. 

Митники додали, що оформлення легкових транспортних засобів та автобусів в напрямку вʼїзд в Україну здійснюється в штатному режимі, за винятком вантажівок.

Проте оформлення всіх видів транспортних засобів у напрямку "виїзд з України" не здійснюється.

Разом з тим, оформлення легкових автомобілів та автобусів для вʼїзду в Україну відбувається в звичайному режимі, але оформлення вантажівок призупинено. Всі види транспорту, які виїжджають з України, наразі не оформлюються.

Зі сторони республіки Польща наразі інформації немає. 
Польщакордон

Останні матеріали

Байден
Політика
Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 12:32
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка
Політика
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка "зомбаків" із Заходу та керівництва України – Том Купер
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 00:21
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється