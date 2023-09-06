Польща у 2024 році витратить на оборону $33 млрд – Дуда

На фоні агресії рф.

Польща планує витратити більше ніж 4% свого валового внутрішнього продукту на оборону наступного року на тлі війни в Україні.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє The Guardian.

"Коли ми бачимо небезпеку, що виникає за нашими східними кордонами, ми чудово знаємо - історія і досвід навчили нас цьому - що будь-яка ціна варта того, щоб заплатити за те, щоб Польща була вільною, суверенною, незалежною і щоб поляки могли жити в безпеці", – зазначив Дуда.

За його словами, наступного року Польща планує витратити на оборону 137 млрд злотих (33 млрд доларів), що становить понад чотири відсотки ВВП країни.

В останні роки Польща швидко модернізує власні збройні сили. Так, на початку року США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS та інших озброєнь на 10 млрд. доларів.