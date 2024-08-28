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ПОЛІТИКА

Польща у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет до 5%

28 серпня 2024, 17:28
Польща у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет до 5%
Фото: з вільних джерел
Країна в наступному році планує збільшити витратити на оборону на $14 млрд.

Передбачено, що оборонний бюджет Польщі в наступному році зросте до 4,7% ВВП країни.

Про це пише видання Money.pl, яке ознайомилося із проєктом держбюджету на 2025 рік. 

Для порівняння, у цьому році Польща витратить на оборону 4,1% ВВП.

Якщо пропозиція щодо оборонного бюджету буде схвалена, то для Польщі це буде рекорд як за часткою ВВП, так і за сумою видатків на оборону. У 2024 році країна витратить на оборону $35 млрд, у 2025 році – $49 млрд.

Наразі Польща є п'ятою серед країн – членів НАТО за видатками на оборону.

Польща сподівається перевести частину оборонних видатків до бюджету ЄС, аргументуючи це тим, що країна має спільний зовнішній кордон ЄС із росією та охопленою війною Україною.

"Ми серйозно обговорюємо з ЄС питання щодо включення деяких з оборонних статей до бюджету ЄС, оскільки ми є прифронтовою країною і несемо відповідальність за весь Євросоюз", — цитує видання джерело в польському уряді.

 Бюджет в Польщі мають ухвалити вже в вересні.

У серпні цього року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав угоду з американським оборонним підприємством Raytheon на виробництво десятків ракетних установок Patriot. Він назвав це кроком до "зміцнення польської безпеки". Також міністерство оборони Польщі закупить гелікоптери у Boeing та General Electric.

Польщаоборона

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