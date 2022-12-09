Польща відкриє водний канал, щоб покінчити із залежністю від росії

Планується, що канал має бути відкритий в річницю радянського нападу на Польщу в 1939 році

Польща має намір відкрити новий водний канал, що з'єднує Віслинську затоку з Гданською затокою.

Як пише видання, планується, що канал має бути відкритий в річницю радянського нападу на Польщу в 1939 році, що уряд буде використовувати як символ відмови країни від залежності від росії.

Кораблі отримають доступ до всіх портів Віслінської затоки та морського порту в Ельблонгу, а нові можливості для розвитку відкриються для Ельблонгу, Вармії та всієї Східної Польщі.

"Завдяки перекопуванню Віслінської коси Польща отримає водний шлях, що з'єднує Віслінську затоку з Балтійським морем і незалежний від росії. Канал забезпечить безпеку і суверенітет Польщі", — йдеться в заяві уряду.

Загальна довжина водного шляху від Гданської затоки через Віслінську затоку до Ельблонгу становить майже 23 км. Канал і весь фарватер матимуть глибину 5 м.