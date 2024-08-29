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ПОЛІТИКА

Польща відмовила Німеччині в затриманні підозрюваного у підриві "Північного потоку" – розслідування

29 серпня 2024, 19:33
Польща відмовила Німеччині в затриманні підозрюваного у підриві
Фото: forsvaret.dk
За даними журналістів, підозрюваний з дружиною та трьома дітьми у травні 2024 року в’їхав із Польщі в Німеччину — незадовго до того, як його оголосили підозрюваним і прокуратура видала ордер на його арешт.

Підозрюваного Німеччиною у підриві російських газогонів "Північний потік" українця Володимира Ж. не змогли затримати через відмову польської сторони співпрацювати.

Про це йдеться в розслідуванні Spiegel та ZDF, а також данського суспільного мовника DR.

За даними журналістів, підозрюваний з дружиною та трьома дітьми у травні 2024 року в’їхав із Польщі в Німеччину — незадовго до того, як його оголосили підозрюваним і прокуратура видала ордер на його арешт.

Далі сім’я поромом вирушила до Данії, залишилась на три дні в місцевому готелі Stay Bryggen, після чого повернулась поромом до німецького Ростока. Звідти — вирушила на автомобілі до Польщі, де завітала з кількагодинним візитом до двоюрідної сестри дружини українця.

У перший тиждень червня суд у Німеччині видав ордер на арешт підозрюваного, а 21 червня Берлін відправив європейський ордер на арешт до Польщі, де ще міг перебувати чоловік.

Співрозмовники ЗМІ стверджують, що Варшава попри обіцянки допомогти з арештом насправді чинила навпаки й, можливо, навіть попередила його про можливий арешт.

За інформацією ЗМІ, сім’я підозрюваного планувала ще один візит до Копенгагену на серпень, але 28 червня дружина скасувала бронювання в готелі. Незабаром після цього Журавльов виїжджає до України на авто.

ПольщаНімеччинаПівнічний потік

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