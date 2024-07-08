Польща вкотре піднімала авіацію через російський обстріл України

Польські Збройні Сили у ніч проти 8 липня в повітря піднімали літаки через російську атаку на Україну.

"Сьогодні ввечері спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України", — йдеться у повідомленні.

В ніч на 22 червня цього року польські винищувачі теж піднімалися через масовану атаку на Україну.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", — йдеться у повідомленні.

У ніч проти 8 липня російська армія ракетами атакувала Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт чотирьох літаків Ту-95 з аеродрому "Оленья".

Польща не єдина країна, яка підіймає бойові літаки у разі загрози з боку росії під час обстрілів України. Міністерство національної оборони Румунії 7 липня повідомляло, що відправляло два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації. Причина — обстріл України з боку росії.